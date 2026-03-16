Javier Pérez Campos pasa la noche en el mítico hotel Red Lion, uno de los lugares más embrujados de Inglaterra

Cuarto Milenio 16 MAR 2026 - 00:25h.

Javier Pérez Campos ha pasado la noche en el hotel que se considera "el más embrujado" de Inglaterra, un edificio que data del siglo XIII

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Cuando la peste negra asoló Inglaterra Salisbury ya contaba con una larga historia de leyendas e historias que la situaban a la cabeza de las localizaciones inglesas con mayor números de misterios por metro cuadrado.

Uno de estos lugares es el hotel Red Lion, uno de los establecimientos más antiguos de Gran Bretaña y que, según las crónicas, existe desde el siglo XIII. Actualmente es uno de los hoteles "más embrujados del país", pero en un primer momento se erigió para dar cobijo a los constructores de la imponente catedral del pueblo.

Muchos huéspedes y empleados del hotel han sido testigos de fenómenos paranormales de diferentes figuras en algunas de sus habitaciones y también en los salones comunes y en uno de los rellanos del establecimiento. Javier Pérez Campos ha viajado hasta allí para pasar una noche investigando el lugar y mostrar en 'Cuarto milenio' sus investigaciones.

El hotel "más embrujado" de Reino Unido

Y es que el hotel Red Lion tiene el honor de ser el hotel más antiguo de Inglaterra. En una pequeña placa en la entrada del mismo se puede leer que fue construido para dar cobijo a los empleados de la catedral, a aquellos que estaban por aquel entonces en la construcción y que se remonta al año 1320 aproximadamente.

Una de las zonas más antiguas del hotel en la que ocurren fenómenos extraños tal y como explican los empleados del establecimiento es el salón comedor. En él se conserva aún un trozo de la fachada inicial de la posada que más tarde sería el Red Lion, una posada que empezó llamándose White Bear.

En el salón se encuentra una chimenea tras la cual, durante una de las restauraciones que se hicieron del local, aparecieron dos zapatos de niño que llevaban siglos escondidos y que, según los antropólogos, tenían la intención de ahuyentar a los malos espíritus. Muchos empleados y huéspedes aseguran haber visto en uno de los rellanos del hotel lo que parece ser el fantasma de una antigua empleada a la que han bautizado como "Betsy".