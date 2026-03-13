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'First Dates' abre sus puertas a otra dimensión con el 'Especial Cine': el lunes, a las 21:45h

'First Dates' abre sus puertas a otra dimensión con el 'Especial Cine': el lunes, a las 21:45h
'First Dates: Especial Cine', el lunes a las 21:45h, en Telecinco.. cuatro.com
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'First Dates' abre sus puertas a otra dimensión con la emisión de un programa especial dedicado al cine. La cita tendrá lugar el próximo lunes 16 de marzo a las 21:45 horas, en Telecinco.

La estética del restaurante cambiará para recibir a unos comensales muy especiales, dispuestos a todo para encontrar el amor en sus citas a ciegas. ¡No te lo puedes perder!

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