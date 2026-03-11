¡No te pierdas el próximo reportaje de Alejandra Andrade y su equipo!

Disfruta de todos los programas de 'Fuera de cobertura' en Mediaset Infinity

Compartir







Alejandra Andrade y el equipo de 'Fuera de cobertura' regresan con un nuevo reportaje. En este caso, la periodista investiga el narcotráfico que azota Marsella. Con testimonios que afirman que la especialidad de Marsella ''son las kalashnikov'' y ''las granadas'', Alejandra se adentra en sus calles para conocer más a fondo lo que sucede.

No te pierdas el nuevo programa de 'Fuera de cobertura': Marsella. La mortífera guerra del narco, el lunes 16 de marzo a las 23:00h, en Cuatro.