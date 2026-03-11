Logo de cuatrocuatro
‘En boca de todos’ celebra su programa número 1000

‘En boca de todos’ celebra su programa número 1000. Cuatro
‘En boca de todos’, el programa de Nacho Abad, que se emite en Cuatro de lunes a viernes desde las 10:30 hasta las 14:00, llega a su programa 1000. 

“1000 días haciendo lo que mejor sabemos hacer: entretener e informar desde el rigor” ha dicho Nacho Abad.  

El presentador del programa ha querido dar las gracias a todos los que cada mañana eligen su programa, porque han conseguido en 'En boca de todos' "bata su récord histórico de audiencia”. 

