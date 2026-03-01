Cuarto Milenio 01 MAR 2026 - 22:25h.

Comunicaciones desclasificadas revelan cómo el magnate pagó por refutar teorías sobre avistamientos: ¿fue una cortina de humo?

Las impresionantes imágenes desclasificadas de lo que parece ser un OVNI en el cielo de Siria: "Ese movimiento no es tecnología humana"

Compartir







Siguen saliendo a la luz documentos desclasificados del caso Epstein. Entre los más de tres millones de documentos que han sido desclasificados ha llamado especialmente la atención de Javier Sierra uno que tiene como protagonista las abducciones extraterrestres:

“Empiezan a conocerse documentos en los que se lee el llamativo interés de Jeffrey Epstein por el tema OVNI. Se ha desclasificado una carta del 26 de febrero de 2018, concretamente un correo electrónico, a Lawrence Krauss, un físico teórico y cosmólogo estadounidense, que fue apartado de su cargo por abusos sexuales y que se hizo famoso por sus teorías sobre la vida extraterrestre”.

¿Qué buscaba Epstein pagando por desprestigiar a la ufología?

Según Sierra, Epstein en esta carta le pide (no sin antes donarle dos millones de dólares para su organización) una serie de artículos para desprestigiar las abducciones extraterrestres, las experiencias cercanas a la muerte y los fantasmas:

“Esto está en uno de los papeles de Epstein. También existen otros documentos en los que son personas más creyentes en el tema OVNI los que se ponen en contacto con el magnate pidiendo financiación para sus proyectos, pero Epstein se inclinaba por los negacionistas. Había un interés en desacreditar estos temas ante la sociedad”.