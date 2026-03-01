Cuarto Milenio 01 MAR 2026 - 23:50h.

Nacho Navarro visita el cementerio de Vitoria en su sección 'Camposanto'

Nacho Navarro continúan viajando por distintos camposantos para descubrir historias asombrosas. En esta ocasión, visita uno que llama especialmente la atención de Iker Jimnénez, pues confiesa que vivía muy cerca de este lugar situado en mitad de una urbe y que cuenta con colegios a ambos lados.

“La gente pasea con normalidad por entre las lápidas y los mausoleos, lo tienen como una zona normal de tránsito. Es como un camposanto jardín”, desvela Nacho Navarro, visiblemente sorprendido. Se trata del cementerio de Santa Isabel, en Vitoria (Álava). Es un camposanto del siglo XIX engullido por la expansión urbana.

La visita de Nacho Navarro al cementerio de Santa Isabel en Vitoria

Acompañamos a Nacho Navarro durante su visita a este camposanto que guarda un aire romántico, afrancesado, silencioso y melancólico. Un entramado de calles, lápidas y jardines y tumbas hoy devoradas por la humedad y la maleza. Farolas donde aún se ve la cera dura y consumida, señales de que alguien, en el pasado, encendió una luz para acompañar un viaje hacia la eternidad.

El cementerio nació por pura necesidad. Las epidemias crecían ante las guerras napoleónicas y las parroquias, saturadas de cadáveres, que apenas una losa los separaba de los fieles, se habían convertido en foco de enfermedad y hedor. Se dictó una real orden obligando a sacar los enterramientos de los templos sagrados hasta las afueras de las localidades, pero el terreno elegido para Santa Isabel no era el ideal.

Era una zona húmeda, incómoda, con forma desestructurada quedo desordenado por la urgencia. Pero, en este lugar, también reposan grandes historias de exploradores, inventores, héroes de guerra incluso personajes de la España Negra como ‘El sacamantecas de Vitoria’. Y, por supuesto, no faltan las enigmáticas leyendas. El reportaje completo de Nacho Navarro, en el vídeo.