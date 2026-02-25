Proyecto Sistiaga 25 FEB 2026 - 10:51h.

¡No te pierdas el final de la temporada de 'Proyecto Sistiaga'!

El lunes 2 de marzo a las 23:00h, en Cuatro

Compartir







Jon Sistiaga cierra la temporada 'Proyecto Sistiaga' con un último reportaje sobre los menores acompañados. El periodista recogerá diversos testimonios que lo cuentan todo sobre el tema que tanta polémica ha generado en el ámbito político. Escucharemos ambas versiones, la de las personas que dedican parte de su vida a acoger y la de menores que son acogidos.

No te pierdas el reportaje, el lunes 2 de marzo a las 23:00h, en Cuatro.