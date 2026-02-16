Cuarto Milenio 16 FEB 2026 - 00:31h.

Iker Jiménez reflexiona sobre su pasado como reportero de revista, en sus inicios

Iker Jiménez recuerda en ‘El cierre’ de esta semana sus inicios como reportero en una revista. Comenta que ganaba bastante dinero y que, junto con su amigo de instituto y compañero Lorenzo, se introdujeron en ese maravilloso mundo “como dos elefantes en una cacharrería”.

Enrique de Vicente y Javier Sierra, máxima competencia de Iker Jiménez en sus inicios

Recuerda a un referente de la época, Fernando Jiménez del Oso, y cómo fueron sus primeros encuentros con este. Fichó a Iker y a Lorenzo para su revista: todo un sueño. Enrique de Vicente y Javier Sierra eran su competencia directa (ellos trabajaban en otras dos revistas) e Iker reconoce que su amigo y él “matábamos por una noticia”.

“Nosotros solo teníamos un objetivo: pisarle a otro una exclusiva, tener el mejor documento y, en el fondo, era algo de mundo porque nos creíamos la leche ¿y quién nos veía? Nos veía un porcentaje pequeño de la población”, relata echando la vista atrás. Cuenta que Enrique de Vicente se enfadaba con ellos cuando conseguían mejores reportajes y luego les tentaba para ficharles.

En todo este mundo, Javier Sierra era el que mejor cobraba y, poco después, Iker Jiménez comenzó a hacer su carrera en solitario. Luego llegó la radio y, más tarde, la televisión. Iker hace entonces una reflexión sobre cómo ha cambiado todo, la bajada de la comunicación en papel, los sueldos… Todo ha evolucionado, ¿a mejor o a peor? La reflexión completa de Iker, en el vídeo.