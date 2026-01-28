Disfruta de la nueva temporada de 'Los Gipsy Kings' el miércoles a las 23:00 horas, en Cuatro

Los Gipsy Kings (28/05/25) completo, en vídeo - Ver programa

10 años después de su primer programa, 'Los Gipsy Kings' regresan de nuevo, y lo hacen, como no podía ser menos, con nuevas historias y momentazos. Desde entonces, varias familias han pasado por nuestras vidas para mostrarnos su día a día. Ahora, dos de las familias más icónicas y queridas de la televisión regresan para mostrarnos un poquito más de sus vidas; y esos son los Jiménez, los reyes del mercadillo, y las Salazar, las reinas del 'brilli-brilli'.

Vuelven los 'Gipsy Kings'. Disfruta de sus nuevas hazañas este miércoles, a las 23:00 horas, en Cuatro.