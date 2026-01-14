Logo de cuatrocuatro
No te pierdas el próximo reportaje de 'Proyecto Sistiaga: madres robadas': el lunes 19 de enero a las 23:00h, en Cuatro
El próximo lunes 19 de enero a las 23:00h, Jon Sistiaga vuelve con un nuevo reportaje de 'Proyecto Sistiaga'. En esta ocasión, el periodista investigará a fondo sobre el tema de los bebés robados en España y entrevistará a varios afectados. No te pierdas los testimonios de las madres que descubrieron que sus hijos fueron arrancados de sus brazos sin su consentimiento. Además, entrevistará a adultos que han descubierto que sus padres no son sus padres biológicos y que continúan buscándolos sin descanso.

