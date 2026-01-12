Cuarto Milenio 12 ENE 2026 - 00:21h.

Iker Jiménez da un importante consejo a todos sus seguidores

Iker Jiménez quiere dedicar el ‘Cierre’ de esta semana a los espectadores de ‘Cuarto Milenio’ y ‘Horizonte’ por todo el apoyo que ha recibido el pasado año: “Y no ha sido fácil”, admite y entiende también que hay “fuerzas del destino” que le pueden ser propicias. Como respuesta a ese apoyo, quiere “dar un consejo de colega”.

“Esté usted haciendo lo que esté haciendo, tenga usted el proyecto que tenga, tenga usted la idea que tenga, que sea suya de verdad, crea en ella, el consejo que le puedo dar, quizás el único que pueda yo dar por lo que he vivido, que no haga usted mucho caso a lo que le dicen”, son sus palabras. Pero, ¿por qué este consejo?

“Estamos en un mundo donde parece que la opinión de los demás, que siempre ha importado, importa más que nunca, donde el espejo digital donde nos miramos importa muchísimo, donde el crédito y descrédito, la subida en bolsa y la bajada de la marca personal depende mucho de todo eso…

… y mi filosofía, y les cuento así mi gran secreto, es no haber hecho nunca mucho caso”, continúa aclarando el conductor de ‘La nave del misterio’. Para apoyar sus palabras, Iker Jiménez habla de su experiencia pasada cuando comenzó a trabajar en la radio, donde recibía críticas por los temas que trataba. Confió en sus temas y… ¡hasta día de hoy! La reflexión completa, en el vídeo.