'Todo es mentira' se lanza a las predicciones para el próximo año. ¿Qué les espera a los colaboradores?

Como todos los periódicos, 'Todo es mentira' se ha sumado a compartir las profecías esperadas para el próximo 2026, pero, siguiendo su el espíritu del programa, lo han hecho con unas predicciones cargadas de humor ácido para los colaboradores de la mesa. En vez de la vidente Baba Vanga, hemos tenido en directo a 'Bobo Vago', un descendiente de la primera.

A diferencia de otras profecías, que siempre son negativas como decían los colaboradores, las que hemos visto en el programa son algo diferentes. Pere Aznar se ha metido en el papel de una vidente para decirle a todos los colaboradores del programa qué les espera para el próximo año: "Sabía que me ibas a decir eso", comenzaba diciendo.

"En 2026, José Cepeda entrará en directo por fin para dar la cara por el PSOE en un día jodido. Elsa Punset va a descubrir quién se ha llevado el queso de una vez", afirmaba el cómico con su imitación. Tras esto, ha continuado con otros colaboradores: "Esta mañana he recibido un mensaje de voces confusas que decían 'Anatop Ad'. Ana Vázquez este año solo va a gritar. Solo puedo decir esto", recalcaba. ¿Cuáles de estas profecías se cumplirán?