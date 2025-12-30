Pablo Echenique habla del gasto militar nacional y de la última compra de armas del Gobierno a Israel

Echenique habla en 'Todo es mentira' sobre la división de la izquierda en las próximas elecciones de Aragón: "Sumar se ha roto"

Pablo Echenique ha expresado que no entiende al Partido Socialista al comprar armas a Irsael, tras aprobar un real decreto para romper todas las relaciones con el país por cometer un genocidio en Palestina. El colaborador de 'Todo es mentira' ha arremetido contra el PSOE y contra Sumar por su actitud.

"Todo lo que ha dicho el PSOE es exactamente idéntico que un discurso del PP", afirmaba Echenique en su conexión. El político ha explicado que el problema es que hay determinados elementos en los cuáles ambos partidos son parecidos. El enfado del colaborador ha ido subiendo a medida que iba compartiendo con sus compañeros y con la audiencia su discurso sobre este tema.

Pablo Echenique cuestiona que, si es tan "defendible, excepcional y maravilloso" el embargo de armas, por qué no lo han anunciado en el Consejo de ministros: "Con 2.000 millones puedes comprar 10.000 viviendas para alquiler social. ¿Por qué no lo dicen en la rueda de prensa, si es inevitable comprar armas a Israel?", señalaba.

"¿Qué cosas distintas habría hecho el PP?"

El exportavoz de Podemos ha afirmado que un gobierno popular habría hecho exactamente lo mismo que el ejecutivo actual. El presentador de 'Todo es mentira', Pablo González Batista, le ha preguntado sobre qué haría un gobierno de Sumar en esta situación, después de que ellos hayan mostrado su rechazo a estas medidas. Echenique lo tiene claro: "Yo era portavoz cuando en 2022 la única fuerza que se opuso al envío de armas a Ucrania fue Podemos. El resto de fuerzas, como Sumar, lo aceptaban", explicaba.

Además, según ha contado, esto hace que el votante progresista se canse y no deposite su confianza en los partidos de izquierdas. "Hay una frase de Homer Simpson que dice 'Es gracioso porque es verdad'. Pues aquí lo mismo", bromeaba el colaborador sobre la situación actual en la izquierda nacional, cargado rotundamente hacia Sumar por aceptar las medidas del PSOE, a pesar de quejarse y no hacer nada.

EEUU: culpable del gasto militar

"¿Qué amenazas sufre nuestro país? Pues Estados Unidos", afirmaba Echenique al hablar de por qué elevamos el gasto militar. El país norteamericano, y Donald Trump, son los responsables, según el colaborador, de que aumentemos la partida para este aspecto. Además, ha afirmado que Estados Unidos es la principal amenaza de la estabilidad mundial en la actualidad.