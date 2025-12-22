¡Vuelven 'Los Gipsy Kings'! Nuevas historias de Los Jiménez y Las Salazar, estreno muy pronto en Cuatro

Diez años después de su estreno, regresamos con las dos familias más queridas de la televisión

¡Vuelven 'Los Gipsy Kings'! Ya hace diez años que se estrenó por primera vez este progama que tantos momentazos nos ha regalado. Desde entonces, hemos conocido las historias de varias familias que nos han mostrado cada detalle de sus vidas.

Ahora, regresamos con una nueva temporada acompañados de dos de las familias más queridas de la televisión: los Jiménez, los reyes del mercadillo, y las Salazar, las fulgurantes reinas del brillo.

'Los Gipsy Kings', estreno muy pronto, en Cuatro.