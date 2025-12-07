Marihuana, cocaína o fentanilo: 'Cuarto milenio' muestra cómo afecta cada droga a nuestro cerebro

Cuarto Milenio 07 DIC 2025 - 23:35h.

Los doctores José Alonso y Julián Benito León analizan en la nave del misterio los efectos de las distintas drogas en la mente humana y sus fatales consecuencias a largo plazo

¿Cómo afectan las drogas al cerebro? ¿Causan modificaciones cerebrales en la estructura de este órgano? Drogas como el fentanilo, la ayahuasca, la cocaína, el cánnabis o incluso la nicotina se han introducido irremediablemente en el día a día de personas de todas partes del mundo sin ser conscientes de los efectos reales que producen en el motor de nuestra mente.

El médico radiólogo José Alonso y el neurólogo y profesor de universidad Julián Benito León visitan la nave del misterio para desarrollar cómo cada una de estas sustancias afectan de manera muy significativa en el cerebro de las personas y por consiguiente en su comportamiento.

Para mostrar con mayor facilidad el efecto que las distintas sustancias producen en el cerebro humano, los doctores han mostrado las imágenes de un espectacular experimento que enseña la forma en la que una araña teje su tela de araña después de administrársele pequeñas dosis de cada una de estas drogas.

La Marihuana "hace desaparecer la personalidad del sujeto"

La primera de las sustancias que los doctores han analizado es el cánnabis. Pese a que puede parecer que dentro del mundo de las drogas se trata de una de las menos "perjudiciales" para la salud del ser humano, lo cierto es que es una droga que produce en el cerebro tremendas consecuencias que pueden llegar a desestructurar por completo las neuronas:

"La Marihuana afecta mucho a la zona prefrontal del cerebro, a la zona con la que pensamos, de alguna manera esta droga afecta a nuestros servicios centrales y a la zona que controla las emociones y los pensamientos. Esta droga hace que la personalidad del sujeto, literalmente, desaparezca".

Los micro infartos cerebrales que provoca la cocaína

Otras de las sustancias que produce efectos devastadores en el cerebro humano es la cocaína. Esta droga, una de las más presentes en nuestro país, provoca que el paciente tenga la sensación de que adquiere un gran foco, pero a la larga provoca que, en palabras mundanas, se queme el cerebro.

Los doctores han mostrado las imágenes de un cerebro afectado por el consumo habitual de cocaína, junto con uno de una persona que no toma esta droga: "El cerebro de un adicto a la cocaína mostrará que van desapareciendo poco a poco las zonas que diseñan la personalidad del sujeto. Además, la persona tendrá micro infartos cerebrales, una afectación que los consumidores normalmente desconocen, pero que se producen desde la primera toma".

El fentanilo provoca que el cerebro deje de "sentir"

Aunque aún no se ha extendido demasiado en España, las imágenes que llegan desde el otro lado del charco asustan, y mucho, a los científicos que observan cómo afecta el fentanilo al ser humano. Tal y como han explicado los doctores, el fentanilo no solo provoca que aparentemente sus consumidores parezcan zombies, si no que químicamente se convierten en ello:

"Esta droga afecta al tronco cerebral, hace que el órgano se inhiba, deja de actuar, se queda congelado por así decirlo. La persona deja de sentir, de ser consciente de su propia existencia, es realmente una situación de muerto viviente".