Cuarto Milenio 08 DIC 2025 - 00:05h.

José Antonio Caravaca ha traído hasta la nave del misterio el testimonio de una pareja que vivió en 2010 la noche más aterradora de sus vidas

El increíble testimonio sobre un fenómeno OVNI: "Eran enormes, medían dos metros y llevaban una especia de casco"

José Antonio Caravaca ha traído hasta la nave del misterio una historia que pone los pelos de punta. Se trata de la vivencia de un matrimonio andaluz que en el año 2010 se encontró en plena noche con algo que no esperaba y que aún hoy, 15 años después, siguen sin poder explicar.

Pilar y Rafael regresaban a Vélez-Málaga desde su casa de campo cuando se toparon con lo imposible. Pilar, desde su asiento del conductor, pudo observar una figura blanca levitando a un metro del suelo, con forma humana, pero sin rasgos visibles o definidos.

La extraña figura parecía llevar puesta una túnica blanca y de su pecho emanaba un resplandor blanco muy intenso. Según el relato exclusivo de la mujer, la extraña luz se expandió e iluminó el interior del vehículo justo cuando la figura pareció emitir una voz metálica incomprensible:

"Nos dijo algo, no fuimos capaces de entender lo que decía pero estamos seguros de que habló con nosotros cuando pasamos por su lado, esa cosa nos quería avisar de algo".