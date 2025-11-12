First Dates 12 NOV 2025 - 23:10h.

Descubre al completo la cita de Marta y Raúl

Una soltera "muy conservadora" encuentra a su match perfecto en ‘First Dates’: "El hombre tiene que liderar"

Carlos Sobera recibe en el restaurante de 'First Dates' a Marta, de 46 años y empresaria de eventos infantiles. La soltera dice ser una persona muy risueña y, aunque siempre ha tenido relaciones largas, lleva ya más de cuatro años soltera: "El mercado está muy mal. Quiero una relación estable y no todo el mundo está preparado". Busca un hombre con las ideas clara y que sea currante como ella". Raúl, de 43 años y empresario de eventos, será su cita.

Nada más verse, la primera impresión de ambos ha sido muy diferente. Raúl se ha mostrado encantado con su cita, mientras que para Marta el soltero no entraba en su prototipo: “Busco morenos con ojos marrones y es canoso con ojos azules". Sin embargo, a medida que la conversación avanzaba, los solteros iban descubriendo que tenían muchas cosas en común.

En lo que más han coincidido Marta y Raúl es en el trabajo, a los dos les apasiona su trabajo y, debido a que ambos pertenecen al sector de los eventos, han hablado sobre ello largo y tendido. "Lo único que hago es trabajar”, decía el soltero, unas palabras con las que ella se sentía muy identificada: "Soy la jefa pero soy la que más pringo”.

A Marta le interesaba mucho saber si Raúl tenía hijos, puesto que ella, que tiene dos hijos, siente que ya "ha cumplido". El soltero le ha dicho que no es padre y, aunque tiene la espinita de serlo, está muy feliz con sus gatos, a los que llama cariñosamente "sus cuatro fieras". Esto ha sorprendido a su cita que, entre risas, le ha comentado que es alérgica a los gatos.

Los solteros se dejan llevar y se dan un apasionado beso

Aunque la soltera estaba encontrando numerosas cosas en común con su cita, como su pasión por la música tecno, consideraba que este era algo "paradito". Sin embargo, Raúl le sorprendía al contarle que disfruta mucho de la fiesta y que cuando sale lo da todo: "Soy tranquilo, pero cuando tengo que darlo todo, lo doy. Lo de estar en casa parado no lo llevo bien".

La cita progresaba de manera adecuada y, cuando los dos compartían un rato a solas en una sala más íntima, vivíamos un momentazo. Raúl cogía un papel en el que ponía que debía dar un beso apasionado a su pareja y, sin pensárselo dos veces, se lanzaba a besarla. Ella aceptaba el beso encantada y él sentía que había encontrado a una chica "guapa y encantadora". "¿Qué más puede pedir un hombre?", confesaba el soltero a las cámaras del programa.

Cuando llegó el momento de la decisión final, Raúl era el primero en aceptar una segunda cita: "Es una persona muy agradable, muy guapa y muy encantadora". Marta también aceptaba volver a encontrarse con el soltero: "Tenemos una fiesta pendiente de nuestro estilo, que te vea más sueltecito, bailoteando y así nos conocemos mejor”.