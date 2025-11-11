First Dates 11 NOV 2025 - 23:30h.

Descubre al completo la cita de Natalia y Anxo en 'First Dates'

Natalia tiene 29 años, trabaja como agente de seguros y llega desde Madrid con su carácter risueño para conocer a su cita de la noche. Se define como una persona muy alegre y positiva y en su día a día le motiva su trabajo y el deporte. Le gustaría una persona que no sea dramática y con la que no tener una monotonía. Su cita es Anxo, un ingeniero mecánico de 29 años que llega desde la capital para encontrar el amor en ‘First Dates’.

El soltero no se considera una persona pasiva porque le encanta hacer rutas por la montaña; de hecho, tal es su energía que, nada más entrar al restaurante ha dejado completamente en shock a su cita al hacer un baile. Sin embargo, lo que no esperaba nadie era la estrepitosa caída al dar una voltereta en el aire: “Los nervios, me han jugado una mala pasada”. La soltera asegura que “se ha caído, me he quedado en shock”. Asimismo, entre risas le comenta a Carlos Sobera y a su cita que ya está acostumbrado a ser torpe, pero ahora “lo he profesionalizado”.

Natalia revela al soltero cómo es vivir con esclerosis múltiple: "Al principio fue horrible"

La sorpresa viene cuando le ha comentado a su cita que todo estaba preparado porque fue especialista en el cine: “Me la ha colado, pensaba que se había caído de verdad”, asegura la de Madrid. Tras esto, Carlos Sobera les acerca hasta la mesa para que puedan disfrutar de la cena y descubrir si están hechos el uno para el otro.

Desde la mesa, la pareja ha comenzado a conocerse. Ella le cuenta que le gusta mucho salir desde primera hora de la mañana, salir a correr y aprovechar el día; él le cuenta que hace carreras, pero no le gusta. Por otro lado, Anxo le comenta que él disfruta de ir al mercadillo a comprar fruta con su carrito, a ella le encanta pero prefiere ir con su bolsa porque lo ve "antiestético".

Por otro lado, la soltera le explica que tiene esclerosis múltiple hace unos años y desde que se lo diagnosticaron "al principio fue horrible, pero no me duró más de dos días. Supe que tenía que seguir adelante". Ante esto, Anxo ve un ejemplo de superación en Natalia porque él "no podría salir de la cama. Sería más negativa".