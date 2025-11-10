¿Qué ocurre en la conocida como "zona M" de Rusia?: las supuestas propiedades curativas de esta región

Cuarto Milenio 10 NOV 2025 - 00:00h.

José Antonio Caravaca rescata la historia de un doctor ruso que vivió una extraña recuperación al visitar una zona concreta de Rusia, la región de Molebka

El espeluznante testimonio sobre un fenómeno OVNI: "Eran enormes, medían dos metros y llevaban una especia de casco"

Compartir







José Antonio Caravaca regresa una semana más a 'Cuarto milenio' con su ya famoso expediente. En esta ocasión, el investigador rescata el que podría ser el caso más extraordinario ocurrido en la famosa zona M de Rusia: la región de Molebka.

Se trata de una zona cercana al río Chusovaya que cuenta desde hace décadas con un sinfín de misterios, con larga tradición de luminarias e historias de curanderismo y ritos ancestrales. Más concretamente, Caravaca nos habla del Doctor Vladimir, un médico ruso afincado en España que se puso en contacto con nuestro invitado para contarle algo que le había sucedido algunas décadas atrás.

Vladimir, que prefiere mantener su identidad en secreto, vivió en el año 1976 un extraño encuentro en esta zona M de los Urales, un suceso que, literalmente, le cambió la vida:

"Con 18 años tuve un accidente laboral y a consecuencia de ello tuve una lesión de espalda que me obligaba a llevar muletas o a ir en silla de ruedas. Mi madre era doctora y, muy preocupada, consultó con varios especialistas. Dos compañeros le hablaron de la región de Molebka, le aseguraron que se trataba de un lugar en el que se producían muchas curaciones".

El extraño humanoide "curó" a Vladimir

El joven y su madre pasaron varios días en este lugar, pero algo sucedió precisamente en la última noche que pasaban allí. Por la noche una especie de objeto traslúcido de color amarillo salió del lago y dentro de él una especie de humanoide surgió:

"Aquel individuo me lanzó una especie de rayo láser verde que me dio en el entrecejo y que me hizo sentir al instante un profundo calor. A los pocos días me levanté una mañana y caminé sin muletas. Al principio no me di cuenta de que caminaba de nuevo sin dolor, la recuperación fue rápida, casi increíble".