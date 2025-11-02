Cuarto Milenio 02 NOV 2025 - 23:30h.

'Cuarto Milenio' ahonda en los recientes estudios que aseguran que el cuerpo humano puede emitir una luz

¿Se puede vivir hasta los 150 años? Una doctora consigue la fórmula de la alta longevidad

Compartir







Recientes estudios hablan de una luz vital que, desde el inicio en el que somos seres, se instala en nosotros y que, en un momento dado, se desconecta (cuando dormimos o al morir). “Nuestro cuerpo emite una luz visible que se apaga cuando dormimos” o “Científicos demuestran que todos dejamos de emitir luz al morir”, son algunos de estos titulares. Para ahondar en este tema, Iker Jiménez invita a la mesa de ‘Cuarto Milenio’ al doctor José Alonso Ruiz y al doctor Julián Benito León.

¿Por qué los seres humanos podemos emitir luz?

“Es un fenómeno que se conoce ya desde hace unos años. Todos los seres vivos, las plantas, los animales, los seres humanos, emitimos una luz tenue que no se ve a simple vista, hay que utilizar unas cámaras especiales pero esa luz existe. Entonces, la pregunta es, ¿por qué emitimos esa luz, al igual que las estrellas?”, se pregunta Benito León.

Pues hay una respuesta para esta interesante pregunta: “Nuestras células, tanto las de nuestro cerebro, que piensan, las del corazón, que hacen mover el corazón, la del pulmón, que hace respirar, las del glóbulo blanco, que mata la bacteria que te está infectando, todas requieren energía para poder hacer su función…

… y todas las células, dentro de su cuerpo, tienen unas fábricas que son muy importantes y que, de alguna manera, funcionan bien, pero no son perfectas al cien por cien y, cuando pasan los años, esas fábricas se van deteriorando y saltan chispas que tienen un nombre, radicales libres, y esa palabra indica que es algo peligroso”.

Emitir luz es señal de que algo no va bien en nuestro cuerpo

Y es que, tal y como explica el doctor, estas chispas, si son muchas, pueden matar a las de alrededor y esto puede provocar el envejecimiento y las enfermedades degenerativas como el Alzheimer o el cáncer. “Todos los seres humanos, todos tenemos un brillo de luz”, añade, por su parte, a modo de resumen, el doctor Alonso.

Por otro lado, el doctor Benito León quiere aclarar que nuestro propio cuerpo tiene una serie de “bomberos que echan agua a esas chispas” y que son los antioxidantes, los cuales también se consumen en cremas: “Cuanta más luz desprendas, es peor, porque es un fuego interno”.

“Es una luz de alarma, que avisa no solo químicamente, sino que también te avisa interiormente. Cuando empiezas a tener una enfermedad, tipo demencia o Alzheimer o esclerosis múltiple, está habiendo algún tipo de inflamación que, energéticamente, te está avisando”, añade el doctor Alonso.