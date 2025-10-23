Callejeros 23 OCT 2025 - 18:01h.

Cuatro emitirá un especial sobre la que fue una de las mayores tragedias naturales de la historia de España: este miércoles a las 23.00h

'Callejeros' emitirá, en una nueva entrega en Cuatro, un especial sobre la DANA, uno de los mayores desastres naturales -si no el que más, hablando en términos de víctimas- de la historia de España. El programa, bajo la dirección de Nacho Medina, hablará con testigos que sufrieron en primera persona todo lo ocurrido en Valencia hace 365 días, arrasando parte de 'la Terreta' y llevándosela por delante. El miércoles, a las 23.00 horas, en Cuatro.

Es hora de comprobar si la vida podrá volver a ser como antes, algo que sabremos gracias al programa especial sobre la DANA que Cuatro emitirá el próximo miércoles, a las 23.00 horas, en Cuatro. ¿Te lo vas a perder?