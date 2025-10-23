Logo de cuatrocuatro
DANA

'Callejeros' emitirá, en una nueva entrega en Cuatro, un especial sobre la DANA, uno de los mayores desastres naturales -si no el que más, hablando en términos de víctimas- de la historia de España. El programa, bajo la dirección de Nacho Medina, hablará con testigos que sufrieron en primera persona todo lo ocurrido en Valencia hace 365 días, arrasando parte de 'la Terreta' y llevándosela por delante. El miércoles, a las 23.00 horas, en Cuatro.

