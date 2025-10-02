Callejeros 02 OCT 2025 - 23:45h.

El programa se mete en la piel de quienes se enfrentan a uno de los mayores retos de su vida: encontrar su primer hogar

Compartir







‘Callejeros’ estrena nueva temporada el próximo miércoles y se mete en la piel de quienes se enfrentan a uno de los mayores retos de su vida: encontrar su primer hogar. Historias reales, sorprendentes y a veces estremecedoras, que muestran cómo jóvenes, parejas y familias luchan por abrirse camino en un mercado cada vez más complicado.

El próximo miércoles, a partir de las 23:00 horas, en Cuatro, no te puedes perder ‘Callejeros: Mi primera vivienda’.