José Antonio da Silva asegura que fue abducido por un OVNI en el año 69

Porcieda, el pueblo desierto de Cantabria en el que se documentó un aterrizaje OVNI: "En mitad del prado"

‘Cuarto Milenio’ ahonda sobre el extraño caso de Bebedouro. De la mano de Pablo Villarrubia, investigamos este curioso caso que tuvo lugar a finales de los años sesenta y cuyo testigo aún sigue vivo y que Villarrubia ha entrevistado. Se trata de la historia de José Antonio Da Silva, quien asegura haber sido abducido por un OVNI.

El relato de un hombre que asegura haber sido abducido por un OVNI

Cuenta Da Silva que llegó por la mañana al río Bebedouro para pescar y cuando se disponía a marcharse, vio algo sobre la carretera: “Vi a dos tipos bajos, con una especie de escafandra y uno de ellos tenía lo que parecía un arma y disparó en mi dirección, un fuego que me alcanzó la pierna y me paralizó al instante”.

Dice que se acercaron hasta él y lo arrastraron hasta un matorral, le obligaron a entrar en el OVNI y se sentaron junto a él. Se elevaron, le pusieron uno de sus cascos. El personal le sacó fotos de su nuca y se le quedó una marca durante un tiempo. Después, le vendaron los ojos y lo llevaron hasta una especie de salón, donde había más seres de igual estatura.

Allí vio una especie de dibujos en una pared y cuatro cuerpos de personas desnudas tumbadas: “No sabía si estaban vivas o no. Me pregunté si yo sería el próximo, si yo sería el quinto”, detalla en su relato. Cuenta que vio discutir a aquellos seres, que le vendaron de nuevo los ojos. Poco después, se vio tirado en el suelo, desorientado: “El aparato dio un zumbido y desapareció”.

Cuando volvió en sí, José Antonio preguntó a un hombre dónde estaban y qué día era. Su respuesta le sorprendió, pues se encontraba muy lejos de casa. Tras esto, Da Silva estuvo bajo vigilancia médica y encontraron algunas alteraciones físicas: pérdida de visión y su pierna, a la que le dispararon, tiene cuatro centímetros menos.