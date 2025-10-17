Logo de cuatrocuatro
Logo de CallejerosCallejeros
promos

'Callejeros' entra en 'Los Palmerales', uno de los barrios más conflictivos de España: el miércoles, a las 23:00 h. en Cuatro

'Callejeros' entra en 'Los Palmerales', uno de los lugares más conflictivos de España: el miércoles, a las 23:00 h. en Cuatro
El barrio de 'Los Palmerales' en Callejeroscuatro.com
Compartir

En una nueva entrega de 'Callejeros', el programa con los reportajes más sorprendentes de la televisión, visitamos el barrio de 'Los Palmerales', en Elche, Alicante.

En este lugar, uno de los sitios más conflictivos y vulnerables de nuestro país, un equipo de 'Callejeros' se adentrará junto a sus vecinos en sus problemas del día a día y cómo sus habitantes se enfrentan a su dura realidad.

¡No te lo puedes perder! 'Callejeros' en 'Los Palmerales', el próximo miércoles 22 de octubre a las 23:00 horas, en Cuatro.

Temas