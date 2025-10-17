‘Cuarto Milenio’ investiga el inquietante 'estudio monstruo', este domingo en Cuatro

Un nuevo programa presentado por Iker Jiménez, este domingo, a partir de las 21:15 horas
El equipo de 'Cuarto milenio' realiza una ouija y el resultado impresiona a Iker Jiménez: "¿Hay alguien ahí?"
Este domingo a partir de las 21:15 horas, ‘Cuarto Milenio’ regresa con una entrega impactante en la que Iker Jiménez y su equipo abordarán el enigmático ‘estudio monstruo’.
260 páginas de un informe realizado por una universidad americana con niños como protagonistas. Un documento que ha desconcertado a expertos y que el programa analizará en profundidad. Misterio, ciencia y sorpresa se dan cita en el plató de ‘Cuarto Milenio’.