Juan Soto Ivars rescata un libro maldito en 'Cuarto milenio': "Su autor es un auténtico pionero de lo bizarro"

Regresa hasta la nave del misterio una de las secciones más aclamadas por nuestros espectadores: 'Los Malditos', un espacio en el que el escritor y periodista Juan Soto Ivars trae historias increíbles sobre libros y personajes que, de un modo u otro, cayeron en desgracia o fueron cancelados y defenestrados directamente.

Esta semana, Ivars intenta sorprender a Iker Jiménez con una publicación que fue señalada durante décadas y que ha logrado tener en esta última entrega de 'Cuarto milenio' un espacio destacado: 'Hombres salmonela en el planeta porno', de Yasutaka Tsutsui.

En este libro de cuentos y bajo el prisma de un modo absurdo, violento, cómico y sorprendente, Yasutaka Tsutsui desarrolla una despiadada crítica del mundo en el que vive. Ivars nos habla un poco más sobre este autor japonés:

"Este señor fue el primero que se puso en huelga contra la corrupción política en su país, tuvo un problema con la asociación nacional de epilépticos de Japón y fue pionero en publicar novelas por entregas en Internet, entre otras muchas cosas de este pintoresco escritor".

