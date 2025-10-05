Cuarto Milenio 05 OCT 2025 - 23:00h.

Stonehenge sigue siendo un verdadero enigma todavía no resuelto: construido entre el final del Neolítico y principios de la Edad del Bronce en el condado de Wiltshire, Inglaterra

Javier Pérez Campos ha logrado situarse en el centro del místico círculo en compañía del escritor inglés Ken Follett: "Dentro sentí que tenía que santiguarme"

Compartir







Stonehenge es considerado como uno de los grandes misterios de la humanidad. Este enorme templo de la prehistoria continúa siendo, 5.000 años después de su creación, un verdadero enigma no resuelto.

La construcción de este misterioso lugar se le ha atribuido a los romanos, a los druidas, a los vikingos e incluso al famoso Mago Merlín. Sin embargo, aunque aún se desconoce el motivo por el que se levantó, sí que hay algunas certezas sobre el modo en que se erigió.

El equipo de 'Cuarto Milenio' se ha desplazado hasta el condado de Wiltshire, en Inglaterra, en compañía del escritor Ken Follett. Ya allí, Javier Pérez Campos ha logrado entrar en el milenario círculo de piedra en compañía del escritor, quien ha pasado años investigando sobre el mismo:

"Yo le decía a Ken Follett que al entrar en el círculo tuve casi la necesidad de santiguarme, él lo entendió porque, tal y como me dijo, estábamos entrando en una antigua catedral".

Las posibles respuestas a la creación de Stonehenge

Javier Pérez Campos y Javier Sierra se han sentado en la nave del misterio para analizar junto a Iker Jiménez los posibles motivos por los que se creó esta misteriosa construcción que recibe cada año la visita de cientos de miles de personas y los diferentes sentidos que se le ha dado a los largo de los siglos: