Javier Sierra visita la montaña en la que se rodó 'Encuentros en la tercera fase': "Es mi película icónica"

Javier Sierra ha desentrañado los misterios de una "torre" que desde tiempos aborígenes fue escenario de leyendas y misterios

'Cuarto milenio' visita Stonehenge junto a Ken Follett, autor de 'Los pilares de la Tierra': las teorías sobre su creación

El escritor y colaborador de 'Cuarto milenio' Javier Sierra ha visitado la llamada Montaña del Diablo o Torre del Diablo, en Wyoming, Estados Unidos. Este icónico lugar aparece en la película 'Encuentros en la tercera fase' que se ha convertido en uno de los filmes de cabecera del autor.

En la película de Steven Spielberg aparece reflejada esta misteriosa montaña como un supuesto lugar de contacto con extraterrestres, algo que Javier Sierra ha analizado en profundidad en la nave del misterio. ¿Pero qué hay de cierto en la leyenda de este lugar?

"Cuatro años antes de rodarse esta película ya se hablaba de avistamientos OVNI en esa zona de Estados Unidos. Spielberg estaba obsesionado con esas noticias y por ello lo plasmó en esta icónica cinta".

Javier Sierra viaja hasta la montaña del Diablo

Javier Sierra se ha empapado de este lugar y de sus misterios para analizar el escenario de la película que marcó la vida del mismísimo Steven Spielberg:

"Me he quedado perplejo con la mitología que rodea a este lugar, se trata de un lugar en el que en sus alrededores hubo asentamientos indios, indígenas. Había 20 tribus en esta zona y a esta montaña ya entonces se le empezó a conocer como "la morada del oso", refiriéndose a este oso como a un ser maligno y diabólico que perseguía a las mujeres". Descubre esta y otras leyendas que Javier Sierra ha traído hasta 'Cuarto milenio'.