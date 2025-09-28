Javier Sierra analiza las imágenes del Caso Roswell: el detalle que daría un vuelco al presunto incidente OVNI

Cuarto Milenio 28 SEP 2025 - 22:30h.

El investigador Javier Sierra ha viajado hasta Nuevo México para investigar sobre el desconcertante hallazgo de 1947

El espeluznante testimonio sobre un fenómeno OVNI: "Eran enormes, medían dos metros y llevaban una especia de casco"

Compartir







El famoso incidente Roswell sigue dando mucho que hablar pese a que han pasado ya 78 años del suceso. En el año 1947 se estrelló en un rancho de Nuevo México un presunto objeto no identificado que rápidamente fue recogido por los servicios de inteligencia de Estados Unidos.

Prácticamente desde el principio se especuló sobre lo que pudo ocurrir en ese lugar pese a que la versión oficial apuntaba a que se trataba de restos que provenían de un globo de vigilancia del Proyecto Mogul, un proyecto de alto secreto estadounidense que comenzó en 1947 y que pretendía utilizar globos capaces de alcanzar grandes alturas para recabar información sobre las pruebas atómicas de la Unión Soviética.

Sin embargo, fueron varios los testimonios que hablaban de un platillo volante y que incluso llegaron a recuperarse restos de supuestos seres extraterrestres.

Ahora, en pleno 2025, Roswell vuelve a estar de actualidad por una imagen que se ha hecho pública y que podría servir para esclarecer lo que ocurrió realmente en este desierto de Nuevo México.

El gran Javier Sierra ha visitado la zona y ha aprovechado para bucear en sus archivos y entrevistar a testigos del extraño incidente:

“Desde hace unos años los archivos nacionales están publicando vídeos con material relacionado con el incidente de Roswell. Ellos quieren demostrarle al mundo que lo que ocurrió allí no fue un hallazgo OVNI, si no que se trataba de la recuperación de un globo meteorológico experimental que en los años 40 era altísimo secreto. Este vídeo supuestamente exoneraba a los autores, pero las colas del archivo, de 1996, dejan más incógnitas que respuestas”.