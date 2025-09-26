Cuarto Milenio 26 SEP 2025 - 09:46h.

El domingo, a las 21:15h, nuevo programa de 'Cuarto Milenio' en Cuatro

Este domingo, a las 21:15 horas, en 'Cuarto Milenio', Iker Jiménez entrevistará a una doctora experta en biotecnología con la intención de analizar la longevidad extrema.

Con el fin de estar más joven, esta doctora desvelará que ella misma se está inyectando su propia terapia génica: "Es sorprendente", avanza el conductor de 'La nave del misterio'.