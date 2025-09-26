Avances
Iker Jiménez analiza los detalles de la longevidad extrema: el domingo, a las 21:15h, en 'Cuarto Milenio'
El domingo, a las 21:15h, nuevo programa de 'Cuarto Milenio' en Cuatro
¿Te perdiste algún programa? Todos los programas de 'Cuarto Milenio', a la carta
Este domingo, a las 21:15 horas, en 'Cuarto Milenio', Iker Jiménez entrevistará a una doctora experta en biotecnología con la intención de analizar la longevidad extrema.
Con el fin de estar más joven, esta doctora desvelará que ella misma se está inyectando su propia terapia génica: "Es sorprendente", avanza el conductor de 'La nave del misterio'.