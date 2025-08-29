El programa, que arranca el próximo lunes 1 de septiembre a las 15:30 horas, revelará los nombres de nuevas figuras que se incorporan a su equipo

El programa, que revelará el próximo lunes 1 de septiembre (15:30h) los nombres de nuevas figuras que se incorporan a su amplio equipo de colaboradores, inicia el nuevo ‘curso’ tras cerrar en junio la mejor temporada de su historia con un 6,9% de share, con un punto de ventaja en su franja sobre su directo competidor.

En el mejor momento de su historia en términos de audiencia -tras cerrar la pasada temporada con récord de share y batiendo por segundo ‘curso’ consecutivo a su directo competidor- y tras recibir el Premio Iris al Mejor Programa de Actualidad o Magazine concedido por la Academia de Televisión, ‘Todo Es Mentira’ arranca el próximo lunes 1 de septiembre (15:30h) su octava temporada en Cuatro con el regreso de Risto Mejide al frente, la incorporación de ‘La silla del pueblo’ y ‘El despacho del director’ y la revelación en directo de nuevos nombres que se irán sumando a su equipo de colaboradores habituales.

'La silla del pueblo' contará con Laila Jiménez, Virginia Riezu, Luis Fabra, Pere Aznar, Miguel Ángel Martín y Saray Cerro

Con sus señas de identidad siempre presentes, basadas en el análisis de la actualidad desde el humor y la sátira y con un inquebrantable compromiso con el rigor informativo, el programa producido en colaboración con Vodevil, que seguirá contando con Laila Jiménez, Virginia Riezu, Luis Fabra, Pere Aznar, Miguel Ángel Martín y Saray Cerro junto a Risto, incorporará ‘La silla del pueblo’, que permitirá convertirse en colaboradores por un día a figuras con perfiles distintos a los de los habituales analistas televisivos el jinete e hijo de la Duquesa de Alba Cayetano Martínez de Irujo; los políticos Joan Tardá, Ignasi Guardans y Agustín Zamarrón; los abogados Emilio Cortés y Paula Fraga; el filósofo Ernesto Castro; y el científico Fernando Valladares, entre otros.

'El despacho del director' contará con Joaquín Manso; Enric Juliana, Julián Quirós, Francisco Marhuenda y Manuel Rico

Además, en ‘El despacho del director’ se adentrará en las nobles dependencias de varias de las cabeceras más importantes de nuestro país, donde sus responsables, Joaquín Manso (El Mundo); Enric Juliana (La Vanguardia), Julián Quirós (ABC), Francisco Marhuenda (La Razón) y Manuel Rico (Público), entre otros- compartirán cuál es para ellos la noticia del día junto a un análisis de esta.

El espacio seguirá contando con las valoraciones en la mesa de Pablo Echenique, José Manuel García Margallo, Javier Chicote, Susana Díaz y Alfonso Serrano junto a los más habituales Ana Vázquez, Xavier García Albiol, Tesh Sidi, Emilio Delgado y Esperanza Aguirre, entre otros.