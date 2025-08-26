Territorio Pampliega 26 AGO 2025 - 23:03h.

Estreno de 'Territorio Pampliega' el próximo lunes a las 22.50 horas, en Cuatro

Alejo Vidal-Quadras hablará de su intento de asesinato en ‘Territorio Pampliega’: “Se me acercó un sicario y me disparó”

Antonio Pampliega regresa a Cuatro con nuevas investigaciones de alto impacto. En su nuevo programa, ‘Territorio Pampliega’, el periodista se adentrará en casos tan controvertidos como la entrada de droga en España, los asesinatos cometidos por sicarios o el fenómeno de la okupación en todas sus dimensiones.

Uno de los casos que abordará será el atentado que sufrió Alejo Vidal- Quadras y que casi le cuesta la vida. ¡Y el programa ya tiene fecha de estreno: el próximo lunes a las 22.50 horas, en Cuatro: no te lo puedes perder!