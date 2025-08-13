La extrema peligrosidad de Igor 'El ruso' hizo que fabricaran una jaula de cristal para su juicio: "Al estilo Hannibal Lecter"
La nueva entrega del especial de 'Código 10: La noche del crimen', ha traído consigo una recopilación de los más crueles asesinos en serie de la historia reciente de España. Entre ellos, encontramos a Igor 'El ruso'.
La espectación por su juicio era máxima. Tanto como la peligrosidad del acusado. Todos los días del juicio acudía escoltado por fuerzas de élite armadas. Y no solo eso. Testificó encerrado dentro de una jaula de cristal.
Abril de 2021 fue la fecha en la que comenzó dicho juicio en la Audiencia Provincial por los tres asesinatos que cometió en Andorra en 2017. La expectación era "absolutamente tremenda". La Audiencia Provincial había constuido dentro de la sala de juicios una jaula de cristal, especialmente para él.
Las autoridades estimaron que su grado de peligrosidad era tan alto, que decidieron construir una urna de cristal para que él declarara desde ahí "al más puro estilo Hannibal Lecter en 'El silencio de los corderos'".