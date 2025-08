Código 10 05 AGO 2025 - 23:42h.

'Código 10' presenta el crimen de Patraix, un caso mediático en el que una mujer acabó con la vida de su marido a través de su amante

El momento clave del crimen de Patraix: Maje y Salva, los autores de la muerte de Antonio, son atrapados en una conversación grabada

Compartir







El crimen de Patraix tuvo lugar el 16 de agosto de 2017 y a día de hoy sigue siendo uno de los homicidios más relevantes de la actualidad. El mediático caso conmocionó por el tergiversado plan sobre el que estaba realizado y por la capacidad de manipulación de la autora intelectual del asesinado. María Jesús Moreno Cantó fue la que ideó este asesinato de su marido junto a Salvador Rodrigo Lapiedra. En este programa especial de Código 10 ‘La noche del crimen’, hemos profundizado sobre este crimen de la mano de Esther Maldonado, jefa de homicidios de la policía nacional, Ángel Cabezos, psicólogo forense y Patricia Peiró, periodista.

Desde el primer momento en el que se descubre el asesinato, las actitudes de María Jesús Moreno alertan a la policía sobre su posible posición en el caso. La posible autora del crimen mostraba una doble cara y ciertas contradicciones hicieron que investigaran su teléfono. Con sus familiares se mostraba triste, pero con ciertas amigas presentaba unas actitudes completamente diferentes. Esther Maldonado explica que “lo intervenimos a los doce días del caso y ahí nos dimos cuenta del papelón que estaba haciendo Maje”, asegura.

Maje, en llamada con Rocío: "Yo la movida con Antonio, que en paz descanse, no la quería"

Mientras que a su compañera de trabajo le comentaba que “no estoy bien”, no se correspondía con la vida que llevaba en realidad. A Rocío, su amiga de confianza le hacía una llamada donde se mostraba completamente feliz: “Vamos a resumir tres puntos. Uno, tú y yo estamos muy locas. Punto dos, nos gusta la movida. Vamos a ser sinceras”, comienza.

Por otro lado, en esa misma llamada le comentaba a Rocío que “eso sí, la movida con tíos buenos. Yo la movida con Antonio, que en paz descanse, no la quería. Porque si yo luego me lo tenía que tirar después de la reconciliación no me apetecía. Y con este…este me va a f**** como me f**** en el baño. O sea que quiero, ¿vale? Me lo hizo tan bien que casi me como el cristal, Rocío".