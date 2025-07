Código 10 30 JUL 2025 - 00:45h.

El gimnasta olímpico: “He estado a punto de morir por diferentes circunstancias, por consumo de alcohol, por consumo de sustancias y por un episodio en Brasil”

El abogado de Gervasio Deferr, tras la acusación anónima: “No hay nadie detrás, es muy complicado”

Gervasio Deferr reaparecía públicamente en ‘Código 10’ tras mantenerse apartado de la atención mediática durante siete meses. Su reaparición se producía después de que una mujer anónima lo señalara por presuntos abusos sexuales y maltrato, hechos que habrían ocurrido cuando ella era menor de edad y él ya era adulto, en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR).

El diario ‘El País’ dio a conocer estas acusaciones en noviembre de 2024. No obstante, los supuestos hechos estarían prescritos legalmente, por lo que no se llegó a presentar una denuncia formal ante la justicia.

Tras las dudas acusaciones, Gervasio Deferr visitaba por primera vez un plató de televisión, en ‘Código 10’, para defender su inocencia con contundencia.

El duro relato de Gervasio Deferr: dos veces a punto de morir

En un momento de la entrevista en plató, el gimnasta olímpico quitaba hierro al asunto asegurando que en varias ocasiones había estado a punto de morir: “Yo estaba a punto de morir varias veces, entonces, cuando tú has pasado por eso, de repente, bueno, te encuentras una cosa así, evidentemente que me cabrea, por eso estoy aquí y por eso llevo callado intentando ver cómo puedo defenderme porque me cabrea, pero por otro lado yo sé que no he hecho nada, por lo tanto tengo esa tranquilidad del saber que no he hecho nada”.

“He estado a punto de morir por diferentes circunstancias, por consumo de alcohol, por consumo de sustancias. He tenido un episodio en Brasil que, bueno, me tuve que ir en 24 horas porque me querían matar”, aseguraba Gervasio antes de relatar con detalles lo ocurrido en Brasil.