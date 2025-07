Código 10 29 JUL 2025 - 23:58h.

El campeón olímpico, por primera vez en un plató: “Estoy dolido, intentando defenderme de un anonimato, así que, en una posición complicada”

El abogado de Gervasio Deferr, tras la acusación anónima: “No hay nadie detrás, es muy complicado”

Gervasio Deferr, exgimnasta olímpico español, rompía su silencio en el programa ‘Código 10’ tras siete meses alejado de los medios. Esto ocurre después de que una mujer lo acusara de abusos sexuales y maltrato cuando ella era menor de edad y él mayor, en el Centro de Alto Rendimiento (CAR).

El diario ‘El País’ difundió la denuncia en noviembre de 2024. Según el abogado de la denunciante, habría al menos otras dos mujeres con acusaciones similares. Sin embargo, los hechos habrían prescrito y no se presentó denuncia judicial.

Gervasio Deferr, en plató

Deferr negó rotundamente las acusaciones y afirmó haber emprendido acciones legales por difamación, defendiendo su inocencia con contundencia. Ahora, el campeón olímpico se sentaba por primera vez en un plató de televisión, en ‘Código 10’, para reafirmase en su defensa.

Un escándalo que además ha derivado en la presentación ante el Senado esta misma semana de una propuesta de ley para endurecer las penas de los delitos de injurias y calumnias, como los que Gervasio asegura que él ha sufrido. Una iniciativa legislativa que ya se conoce como Ley de Deferr.

“Estoy dolido, dolido, intentando defenderme de un anonimato, así que, en una posición complicada, pero bueno, voy a pelear hasta el final porque mi inocencia tiene que salir adelante”, comentaba en un principio.

“No sé si podré limpiar mi nombre. En todo caso, yo tengo que intentarlo porque, evidentemente, si hay alguien que puede permitirse el lujo de anónimamente señalarme de esa manera, yo tengo que poder de algún lado, y por eso he venido aquí, porque es la única manera que conozco o que he entendido que tengo para defenderme”.

“Yo he pasado por un proceso de unos años muy complicados después de mi retirada, muy destructivos, autodestructivos, yo siempre que he hecho daño ha sido a mí mismo. Y entonces, estaba resurgiendo un poquito, volviendo con el libro, intentando resiliencia, intentando explicar, intentando ayudar a la gente que haya podido pasar por un mismo proceso. Y ahora todo esto me ha bloqueado otra vez. Tengo que, de la nada, justificar que no soy un violador, cuando yo nunca he tenido ninguna denuncia, nunca he tenido ningún tipo de problema en ese sentido”.