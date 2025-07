El abogado de Gervasio Deferr, tras la acusación anónima: “No hay nadie detrás, es muy complicado”

Código 10 23 JUL 2025 - 02:31h.

Alfredo Arrién, abogado de Gervasio Deferr, se ha sentado en el plató de ‘Código 10’ tras las polémicas denuncias

Tras siete meses apartado de los medios, Gervasio Deferr hablaba públicamente en una entrevista exclusiva para el programa ‘Código 10’. Su reaparición llega después de que una mujer anónima lo acusara de presuntos abusos sexuales y malos tratos.

En noviembre de 2024, el diario El País difundió el testimonio de una denunciante anónima, quien afirmaba haber sido víctima de abusos por parte de Deferr cuando ella era menor de edad y él mayor, en el entorno del Centro de Alto Rendimiento (CAR), donde ambos coincidieron.

Además, el abogado del deportista, Alfredo Arrién, se encontraba en el plató de ‘Código 10’, y destacaba la dificultad del caso ya que no hay nadie detrás de esa denuncia: “Es muy complicado. Solo sabemos que es una ‘L’. Una ‘L’ es quien ha denunciado de presunta agresión sexual a Gervasio”.

“Nosotros presentamos la querella contra los medios, contra el medio en concreto. Contra ‘El País’ en concreto. Y contra dos reporteros que acusan sin haber contrastado...”, explicaba el abogado.

“Estos periodistas transcriben la acusación, no contrastan la fuente, no le llaman a Gervasio y le dicen: ‘oye Gervasio, esto es cierto, puede ser cierto, te suena de algo’, no contrastan y sin contrastarlo lo publican, con las consecuencias que tiene”, continuaba el letrado.

“Tenemos ahora la fase de la conciliación previa... y vamos a ver qué pasa en la conciliación, y luego ya se formula la querella. O sea, todavía no está formulada la querella. La legislación prevé eso, un acto de conciliación previo”, aseguraba Alfredo Arrién.

“Es que no se identifica a la mujer, ni siquiera se identifica al abogado que utiliza la mujer, la supuesta mujer, para trasladar esa carta”, decía con cierta preocupación el abogado de Gervasio Deferr en ‘Código 10’

Gervasio Deferr rompe su silencio en exclusiva

Poco después, Gervasio Deferr rompe su silencio, tras siete meses alejado de los focos mediáticos, en exclusiva en ‘Código 10’, después de las denuncias de una mujer por supuestos abusos sexuales y maltratos.

"Esto no se podía quedar en la nada, o sea, quien calla otorga. Yo no me puedo quedar callado diciendo, vale, sí, me señalas como un violador y yo digo que vale. No, lo siento mucho y yo no soy un violador y punto”