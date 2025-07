Código 10 16 JUL 2025 - 02:15h.

Alfredo Arrién, abogado de Elisa Mouliaá, habla en el plató de 'Código 10': "Ella sigue con su testimonio"

Exclusiva | Mensajes inéditos entre Elisa Mouliaá y su amiga Soraya: "No intentes inventar, las copas no las sirvió Errejón"

Han salido a la luz los mensajes en los que Elisa Mouliaá pide a su amiga Soraya que testifique a su favor porque podría ser acusada de falsa denuncia en su batalla contra Iñigo Errejón.

En medio de todo esto, ‘Código 10’ contaba en el plató con Alfredo Arrién, abogado de Elisa Mouliaá, que dejaba claro que "ella sigue con su testimonio, se corrobora con otros elementos periféricos como los informes periciales, el del psicólogo y el del psiquiatra", como explicaba que en la declaración si se leen todos los WhatsApps, ella "está reiterando lo que ya ha contado".

"Elisa desbloquea a su supuesta amiga en el año 2025, la tenía bloqueada desde el 2022, ella tiene un miedo terrible a no ser creída, entonces la desbloquea e intenta tener una conexión nueva con la que era su amiga. Lo primero que le pregunta cuando le desbloquea es: '¿Estás hablando con la defensa de Errejón? Y ella lo niega cuando en realidad si que estaban hablando, explica Alfredo Arrién sobre los audios entre Elisa y su amiga.

Además, el abogado explicaba que "no es tan relevante lo que Elisa considere o no lo que es delito o no" porque "tiene que ser reconocido por un juez, por un fiscal o un abogado, son los que tienen que decir si una acción es delito o no". Y añadía: "Ella ha dado la cara, ha presentado las pruebas, su testimonio ha sido verosímil, se le ha preguntado por todos los lados insistentemente, ha aportado periciales".

Como explicaba que el psicólogo que aportan antes se ofreció a Iñigo Errejón y ahora dice que Elisa dice la verdad: "Tuvo una catarsis en el momento en el que lee todo el atestado, ve todas las declaraciones y tiene conocimiento de todo el procedimiento".