Miguel Salazar Madrid, 16 JUL 2025 - 00:02h.

Las cámaras de 'Código 10' captan en directo la mediación de Antonio, con presencia de otros individuos que impiden la grabación

Quinta noche de tensión en Torre Pacheco. Tras un cuarto episodio de hostilidades que se ha saldado con la detención de 13 personas y la identificación de al menos 120 personas por los enfrentamientos entre ultras covocados desde distintos puntos del país y magrebíes que allí habitan, se vislumbra un horizonte apaciguador.

Así nos lo hace saber Antonio, un vecino del barrio en el que se han producido los altercados que comenzaron con la agresión a un sexagenario -los agentes han detenido ya a tres individuos por el suceso-. "La movida es que nosotros no tenemos nada que ver en esto, vamos a parar la cosa", dice. "Me he criado en ese barrio y tengo 48 años", apostillaba.

"Llevo 28 años cotizados a la Seguridad Social"

Antonio parece haberse ganado el respeto de todos los que confrontan en Torre Pachecho. Al menos así se precibe cuando confirma haber hablado con varios agitadores. "Nosotros queremos parar ya, nosotros también yo ya se lo he dicho", insiste. "Ni racismo ni nada, aquí somos personas", comenta.

En plena mediación que ha sido captada por las cámaras de 'Código 10', Antonio comparte que lleva "28 años cotizados a la Seguridad Social".

Más tarde, el vecino de la localidad que en los últimos días ha centrado la atención del país asegura que los "grupos ultra" no tienen "nada que ver" con ellos. "No podemos meternos con la gente mala y con la gente buena. Hoy quiero pararlo, quiero dejarlo claro para que nadie se pelee con nadie", comparte mientras una persona se interpone delante del cámara del programa de Cuatro.