El abogado de Gervasio Deferr, tras la acusación anónima: “No hay nadie detrás, es muy complicado”

Gervasio Deferr rompe su silencio, tras siete meses alejado de los focos mediáticos, en exclusiva en ‘Código 10’, después de las denuncias de una mujer por supuestos abusos sexuales y maltratos.

A finales de noviembre de 2024, ‘El País’ publicaba que una mujer anónima, denunciaba haber sufrido abusos sexuales por parte de Gervasio Deferr cuando ella era menor y él mayor de edad, mientras ambos se encontraban en el Centro de Alto Rendimiento (CAR).

Según su abogado, existen al menos dos víctimas más que comparten acusaciones similares. Los hechos habrían prescrito y no se llegó a presentar denuncia judicial, lo que fue confirmado por ambas partes.

Las contundentes palabras de Gervasio Deferr

Gervasio Deferr se mostraba contundente tras siete meses en silencio: “He iniciado acciones legales contra quien me está difamando y vamos a ver cuál es el siguiente paso que nos dejan dar. Pero esto no se podía quedar en la nada, o sea, quien calla otorga. Yo no me puedo quedar callado diciendo, vale, sí, me señalas como un violador y yo digo que vale. No, lo siento mucho y yo no soy un violador y punto”.

“Y no voy a pasar, no voy a aceptar que alguien diga algo así. Tú puedes decir que yo tengo mucho carácter, que he sido un alcohólico o que me he metido de todo o lo que quieras y te lo aceptaré. Que he sido un tío infiel incluso, vale, sí, lo he sido, lo he sido. Pero es que una cosa es muy diferente a la otra”, continuaba.

Gervasio, además, hace balance de estos siete meses que ha permanecido en silencio recibiendo una acusación tras otra, viendo como se venían abajo todos sus proyectos. El campeón denuncia haber sufrido en primera persona la controvertida cultura de la cancelación.

“Se había parado la serie que habíamos hecho, no podíamos avanzar, pero no había ninguna denuncia, no había ninguna persona a la que poder preguntarle por qué está haciendo todo esto, porque todo es anónimo…Entonces, claro, me habían dejado sin posibilidad de responder ante unas acusaciones tan graves. Yo estoy tranquilo y sé que no he hecho nada, pero lo que no puede ser es que tires la piedra y escondas la mano”, aseguraba.

"Mi familia está muy dolida"

Y lo cierto es que el deportista no es la única víctima de todo este revuelo que se ha formado en torno a él por estas graves acusaciones, también lo es su familia. Una familia que teme que todo esto le pueda costar caer en las adicciones que tanto le costó superar.

“El daño que me puedan hacer a mí me da un poco, me importa menos el dolor que ha sufrido mi madre o el daño que está habiendo en mi casa por todo esto, que además no entienden nada. Dicen, pero tú, si nunca has tenido ningún problema de esto. Ahora, a los 45 años, habiendo pasado todo lo que has pasado y presentando una serie, pues están dolidos, están dolidos…”, comentaba Gervasio Deferr en ‘Código 10 ‘ visiblemente afectado.

El abogado de Gervasio, en plató

El abogado del deportista, Alfredo Arrién, se encontraba en el plató de ‘Código 10’, y destacaba la dificultad del caso ya que no hay nadie detrás de esa denuncia: “Es muy complicado. Solo sabemos que es una ‘L’. Una ‘L’ es quien ha denunciado de presunta agresión sexual a Gervasio”.