Este fue su argumento al realizar la reconstrucción de los hechos en la residencia de La Caritat

La nueva entrega especial de 'Código 10: La noche del crimen' ha traído consigo la historia del celador de Olot, uno de los más crueles asesinos de la historia reciente de nuestro país. Todo ocurrió, en efecto, en Olot, una población de Girona que se convirtió en el lugar de actuación del mayor asesino en serie de España en el siglo XXI, concretamente en la residencia geriátrica de La Caritat.

El 18 de octubre de 2010, Paquita es trasladada de dicha residencia al hospital por problemas de salud. Allí se descubre que ha recibido un tratamiento fuera de toda ética médica: la lejía.

Tras llevar a cabo todas las investigaciones pertinentes, se descubrió que este no había sido el único caso, y consiguieron dar con el autor de los crímenes. Se trataba de uno de los trabajadores de la residencia, Joan Vila. La Policía realizaba entonces una reconstrucción de los hechos con él y daban con un argumento similar a otros ángeles de la muerte: aseguraba que él "solo le había ayudado a morir para que no sufriera".

Joan Vila, sobre Paquita: "Ella no estaba bien"

Fue precisamente en esa reconstrucción cuando Joan hizo las siguientes declaraciones: "Tenía un problema, que había bebido, y luego estoy tomando medicación. Bebí vino con coca-cola y, después, cava", comenzaba. Acto seguido, comentaba que había visto a Paquita "muy deteriorada" y que estaba "muy mal". "Yo la vi tumbada aquí. No estaba bien, no estaba bien. Tosía y no, no... Quería ayudarla, ayudarla a que se encontrara mejor", decía sobre su víctima.

Y es que, tal y como afirma su abogado, Carles Monguilod, cuando llegó a hacerse cargo de su defensa, él ya había reconocido "que sí, que como él decía, ayudó a morir a Francisca": "Colaboró con la policía y curiosamente, algo inaudito, durante la pretendida inspección ocular en la que él estaba ya en condición de detenido, apuntó la posibilidad de que hubiese habido otra persona que también hubiese fallecido en circunstancias similares. La policía y la comisión judicial se dan cuenta y, a partir de ahí, hay un nuevo enfoque de la realidad".