Código 10 30 JUL 2025 - 02:03h.

Dorado asegura en exclusiva en ‘Código 10’ que altos cargos del PSOE le habrían ofrecido beneficios a cambio de desprestigiar a Feijóo

Feijóo asegura que "no tiene nada que ocultar" y habla de la última entrevista de Marcial Dorado: "Las cloacas del PSOE funcionan"

Compartir







'Código 10' ha entrevistado en exclusiva a Marcial Dorado, condenado por narcotráfico y blanqueo de capitales, que ha desvelado todos los detalles de las supuestas ofertas y presiones que ha recibido para destruir la imagen pública del actual presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

¿Quién es Marcial Dorado y qué le une a Feijóo?

A la derecha, Alberto Núñez Feijóo, y a la izquierda, Marcial Dorado. Es la foto que persigue al actual presidente del PP desde hace 30 años. Nacido en Pontevedra en 1950, Marcial Dorado es uno de los nombres más controvertidos del narcotráfico gallego.

Un informe de la Guardia Civil advertía que las costas gallegas estaban a punto de convertirse en el principal centro de penetración de la cocaína en España. Comienza su carrera en los años 70 como piloto de planadoras que transportaban tabaco.

Finalmente, Dorado es arrestado y condenado por cohecho, blanqueo y tráfico de drogas. Un historial delictivo que ha salpicado al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

La relación entre ambos se remonta, según el propio Dorado, a principios de los años 90. Y durante años Marcial y Feijóo comparten viajes como el de la famosa foto. Es verano de 1995. La instantánea queda guardada en un cajón hasta 2003. Tras un registro de la agencia tributaria en la casa de Dorado, las fotografías son requisadas y tardan 10 años en ver la luz.

¿Cuándo empieza la relación con Feijóo?

La publicación se convierte en un escándalo y genera un intenso debate político hasta el día de hoy. La fotografía acaba convirtiéndose en un arma política.

“Yo la conozco en una cena. Esto fue en el 93, éramos 6, 7, 8. Después lo vi otra vez y después empezamos a tener un poco de relación. Duró, pues yo creo que fue hasta el final del 2001”, aseguraba Dorado.

“A mí se me conocía en Galicia como empresario. Y Feijóo no era político, si fuera político seguramente que no estaba en el barco mío, el PP no era, el PP se ha hecho después. Yo creo que alguna vez me llamaba por el teléfono y nos veíamos. Pero era público, yo no me escondía, no entiendo esta película”, comentaba.

Cuando estas imágenes salen a la luz, la pregunta que todos se hacen es la siguiente: ¿Y por entonces Marcial era conocido como contrabandista en Galicia? “No, no, no. Yo soy conocido como empresario”, afirma tajante.

La foto con Feijóo le condenó

“Yo creo que fue Aduanas quien robó esas fotos. Nadie ha hecho un registro en mi casa…”, afirmaba. “¿La foto de Feijóo te condenó a prisión?”, preguntaba Nacho Abad. “Total. Eso lo tengo segurísimo. Si no hubiese habido foto con Feijóo, yo no tenía nada. Yo era un empresario de hace muchos años. Empresario a nivel internacional. ¿Y qué indicios hay para hacer de mí un narcotraficante como ese? Fui sacrificado, yo y mi familia. Fuimos sacrificados”, aseveraba tajante Marcial Dorado.

¿Quién quería perjudicar a Feijóo?

El empresario condenado por narcotráfico aseguraba que el interés por meterlo entre rejas estaría directamente relacionado con el ascenso político de Núñez Feijóo y con la amistad que habrían mantenido ambos durante años.

“Creo que quería perjudicar a Feijóo, si no es así, ahora me doy cuenta de que querían dinero al mismo tiempo que echar a basura contra él. ¿Quién le quería hacer daño? Yo creo que los tenía dentro del PP y del PSOE”, contaba.

“Dentro Del PP, la cúpula que había, porque no querían ver a Feijóo ahí. Todo empieza cuando Fraga dice que Feijóo tiene que venir a Galicia”, desvelaba.

Dorado afirmaba, además, que altos cargos del PSOE le habrían ofrecido beneficios a cambio de desprestigiar a Feijóo e influir así en las elecciones gallegas. “Pepe Blanco, en ese momento secretario de organización del PSOE, mandó a dos policías a verme”.

Pero, según Marcial Dorado, las presiones continúan una vez ingresa en prisión: “Vinieron otra vez, a mi mujer, estaba yo dentro ya de la cárcel, fue en 2013… eran los mismos”.