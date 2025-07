Laura Ceballo 28 JUL 2025 - 23:50h.

Su visita a un santuario de animales salvajes en Florida ha sido todo un descubrimiento

El mensaje de Jesús Calleja que ha emocionado a su hermano Kike en plena aventura de ‘Río Salvaje’ en Ecuador

Compartir







En la nueva entrega de 'Río Salvaje', Kike Calleja se ha desplazado junto a todo el equipo del programa hasta Estados Unidos. Su primera parada ha sido Florida, donde ha visitado un impresionante santuario de animales salvajes. Su objetivo era, desde un inicio, conseguir pescar un pez caimán, pero antes ha optado por aprovechar la ocasión para conocer otras especies de la zona.

Antes de acceder al santuario, donde ha sido recibido por Martha y Jeffry, Kike ha tenido que firmar un documento por seguridad. Iba a estar con animales salvajes y era necesario hacerlo con un seguro.

PUEDE INTERESARTE Con mucho sufrimiento y de la forma tradicional: así ha pescado Kike Calleja un gran bagre en el Amazonas

Acto seguido, ha comenzado su deseada aventura y su paseo por el santuario acompañado de los dos trabajadores del centro: "Este es un santuario para animales que son exóticos. En el estado de Florida, desafortunadamente, uno puede tener un animal como los monos, y hasta cocodrilos en su casa", le contaba Martha.

“Lo que pasa es que las personas los cogen y no son conscientes de que no son mascotas. No son perros ni gatos. Y ahí es cuando nosotros entramos y los rescatamos”, le explicaba acerca de la función que realizan.

La increíble anécdota con Rex

La primera especie que ha conocido Kike ha sido ni más ni menos que un cocodrilo americano. Su nombre es Rex, y está "entrenado", tal y como han asegurado los expertos: "Sabe su nombre. Ellos son extremadamente inteligentes, y eso es algo que generalmente las personas no piensan de lagartos, cocodrilos, caimanes…".

Y, para demostrarlo, Martha ha mostrado a Kike cómo Rex obedece a su llamada. El cocodrilo salía automáticamente del agua y empezaba a dirigirse a ella ante el asombro del presentador: "¡Está reaccionando! Increíble, está viniendo. Le llama y viene como un gatito. ¡Es alucinante! ¡Qué animal!", decía alucinado.

Finalmente, y antes de continuar con la visita, ha admirado por unos instantes más su belleza: "Ahí está el tío, es alucinante. Mira qué de dientes tiene. ¡Qué bonito es!".