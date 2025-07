Lara Guerra 11 JUL 2025 - 18:04h.

Un informante anónimo, sobre Ábalos: "Nos ha comentado cosas sobre el desfase de datos que maneja la UCO"

El informante anónimo comparece a través de una llamada en 'Todo es mentira' para revelar toda la información que ha conseguido hablar con José Luis Ábalos, quién en medio de todas las polémicas en las que está inmerso, no ha dudado en sincerarse como nunca sobre el PSOE, la UCO y Santos Cerdán.

En la consecución de 'Todo es mentira', Risto Mejide se sorprende ante una llamada del informante anónimo, el cual ha conseguido información exclusiva: "Hemos podido hablar con determinado diputado del grupo mixto, nos ha comentado algunas cosas sobre el desfase de datos que maneja la UCO. El denominado Impuesto Revolucionario del partido es un 10%, es decir que ese porcentaje siempre se lo quedaba el PSOE, y esto se aplica a todos los diputados del partido".

Por otro lado, el anónimo explica que "el PSOE dice además, que es él el que tiene que explicar todo acerca del impuesto y que el comunicado le parece insuficiente. Por otro lado, dice estas palabras textuales sobre la UCO, 'podrían haber investigado cómo funciona un grupo parlamentario antes de hacer una solicitud al juez'

José Luis Ábalos, según el informante: "El juez no va a encontrar nada en mis cuentas bancarias"

Asimismo, el que fuera número dos de Pedro Sánchez explica que "dice que la UCO está filtrando datos y noticias deliberadamente a la prensa para perjudicarle, pero Risto, además hemos hablado sobre Santos Cerdán. Le hemos preguntado si no quiere acabar en la cárcel como Cerdán y se ha mosqueado, pero dice que es un caso diferente.

Sobre este punto el informante anónimo asegura que "Ábalos dice que la UCO no ha registrado la casa para así tener la excusa del riesgo de destrucción de pruebas. Le parece estupendamente que Cerdán use el seguro del PSOE para pagar su defensa. Cuando le hemos preguntado si cree que el juez va a encontrar algo raro en su cuentas bancarias, ha sido muy claro; 'el juez no va a encontrar nada'.