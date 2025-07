Elma Saiz es preguntada sobre la veracidad de dos cuestiones: la edad de jubilación y el supuesto sueldo de los jóvenes, equivalente al de pensionistas

En 'Todo es mentira' reciben a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. El presentador Risto Mejide no ha dudado en preguntarle, además de por su opinión sobre las medidas anticorrupción anunciadas por Pedro Sánchez, por dos cuestiones que preocupan a la sociedad sobre las pensiones.

Una de ellas es sobre el informe del BBVA, el cual asegura que los jóvenes no podrán jubilarse hasta las 71 años en caso de querer una pensión digna. La otra es si es cierto que los jóvenes cobran casi lo mismo que los pensionistas, algo que solo ocurre en cuatro países más en la OCDE. Estas han sido las respuestas de la ministra.

Los argumentos de Elma Saiz sobre el informe de BBVA

Si el BBVA ha publicado un informe falso en el cual se calcula que, para tener una pensión digna, los jóvenes deberían jubilarse a los 71 años "para conseguir que la gente se dé de alta en su seguro privado", eso se tiene un nombre según Risto Mejide y ese es "publicidad engañosa". "Eso está regulado por ley" y, consecuentemente, "penado por ley", señala el presentador. Por lo que le hace una recomendación a la ministra: "Si ustedes creen que ha publicado algo falso, deberían denunciarlo".

Elma Saiz, por su parte, considera que "la ciudadanía tiene una total libertad para elegir sus fórmulas de ahorro" como puede ser un plan de pensiones, una cuenta corriente o diferentes productos existentes en el mercado. "Pero lo importante es que esa decisión no se tome porque haya una desinformación o haya un miedo a lo que supone la protección de lo público", señala.

Sin embargo, Risto Mejide quiere una respuesta clara: "Solo quiero un sí o un no. ¿Es falso el informe del BBVA?". "Lo que yo le puedo decir es que la reforma de las pensiones llevada a cabo por el Gobierno no contempla, en ningún caso, que la edad de jubilación se retrase a los 71 años. No lo digo yo, ese ejercicio de responsabilidad y que nos supervisen autoridades independientes como la AIReF es la que valida. Ha pasado la reforma de las pensiones del Gobierno, que todavía se está desplegando, ese informe con éxito", asegura Elma Saiz.

De hecho, países motores de Europa como Alemania, les han preguntado cómo lo han hecho para poder implementarlo también en su país. "Yo a mis espectadores, que es a quien me debo, les tengo que decir que eso no es incompatible con que el informe del BBVA sea cierto. Porque no me lo he desmentido", señala el presentador.

Risto Mejide reta a desmentir la siguiente noticia

Risto Mejide también quiere saber si es verdad la siguiente noticia: "Los jóvenes cobran casi igual que los pensionistas, algo que solo ocurre en cuatro países más de la OCDE De hecho, la brecha entre la nómina de los menores de 35 y la de los jubilados se ha reducido hasta el 7%".

Elma Saiz, por su parte, no entiende "este conflicto intergeneracional que se quiere hacer creer. Ese enfrentar a nietos y nietas con abuelos o con abuelas no es el modelo de sociedad". Y es que, según la ministra, sus medidas "intergeneracionales" como "subir el salario mínimo interprofesional un 61%, estar en las cifras históricas de empleo que precisamente tienen especial reflejo en los jóvenes menores de 30 años" es "perfectamente compatible con garantizar la revalorización de las pensiones a quienes son pilar de las familias, como son los pensionistas".

Para Elma Saiz, "la mejor manera de combatir ese miedo o esa angustia que se quiere generar a los jóvenes es con datos, con realidad y con informes". No obstante, eso es lo que quiere el presentador, que "como ministra justamente de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones me pudiese desmentir este dato porque si me lo desmiente, entonces diré, efectivamente, están jugando con el miedo".