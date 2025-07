El presentador de ‘En boca de todos’ plantea la posibilidad de una corrupción generalizada de confirmarse la información exclusiva de ‘Código 10’

Un militante de VOX apedrea a un concejal del PSOE de Aldosux (Almería): “Utilizaba la piedra como si fuera un martillo”

Compartir







Con el presidente del gobierno dando explicaciones en el Congreso de los Diputados, el establecimiento de un paquete de medidas anticorrupción y Koldo asegurando tener un montón de pruebas escondidas en un zulo, Nacho Abad saca a la luz la posible implicación de otro ministro socialista en un nuevo caso de corrupción “es de una gravedad sideral”.

Antes de conocer los detalles de la información relacionada sobre el supuesto zulo en el que el Koldo esconde su defensa, Nacho Abad ha anunciado lo que podría ser una nueva exclusiva de ‘Código 10’ y un nuevo escándalo para el partido socialista.

“He tenido acceso a un audio que podría suponer la imputación de un alto cargo nombrado por un ministro que ahora mismo no está siendo señalado. Estamos comprobando absolutamente todo. Insisto, podría suponer una nueva imputación y una nueva responsabilidad invigilando de un ministro socialista. Todavía no les puedo decir qué ministro es ni que dice el audio, pero a mí me ha parecido de una gravedad sideral. Implicaría una corrupción generalizada…”, ha asegurado Nacho Abad muy serio y preocupado por la gravedad que puede tener la información que está manejando su programa de investigación, ‘Código 10’ en Cuatro.