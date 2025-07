¿Considera Juan Lobato que la caída de Santos Cerdán le favorece y que podría ser candidato a las primarias?: Aquí su respuesta

La pullita de Risto Mejide a Alfonso Serrano en directo: "Ni con la que está cayendo sois la alternativa en el Gobierno"

La caída de Santos Cerdán tras el informe de la UCO, el cual le apuntó como presunto 'cabecilla' de las mordidas del caso Koldo, y su ingreso en prisión preventiva el día 30 de junio lleva a 'Todo es mentira' a preguntar sobre el tema a su colaborador Juan Lobato.

Después de comentar la actuación del partido desde que saltó la noticia, Risto Mejide se cuestiona si el senador del PSOE considera esta delicada situación como una oportunidad de escalar dentro o si, incluso, se ve en las primarias. Esta ha sido su respuesta.

¿Se ve Juan Lobato como candidato a las primarias?

El colaborador se queda a cuadros y pide que repita al presentador su pregunta: "¿Esta situación es una oportunidad para ti?". "No, para mí personalmente no", responde contundentemente. "Creo que la política son etapas. Yo ahora estoy en una etapa que en vez de en primera línea, estoy a otro nivel aportando, escribiendo, reflexionando, llevando mis debates parlamentarios en comisión más que en pleno, digamos, y estoy en otro papel. Aportar y asumir la responsabilidad de dar criterios sobre el partido, lo haré siempre Risto", explica Juan Lobato.

Aún así, el presentador quiere saber si se ve a día de hoy como candidato en las primarias. "Hombre, me veo en cualquier proceso asumiendo esa responsabilidad de aportar, no en el papel de candidato a Secretario General, sino el papel que corresponda a cada uno en los equipos que se conformen cuando haya futuras etapas que no tienen por qué ser ahora", señala. Una respuesta que Risto Mejida da en otras palabras: "Vamos que sí"

Sin embargo, el senador considera que no cambiaría nada ser candidato a lo que hace actualmente: "Esa responsabilidad de ejercer esa referencia y de aportar criterio seguro, lo he hecho siempre. Las tres últimas primarias del partido he estado con un papel activo, planteando lo que creía que era mejor para el futuro del partido y en las futuras etapas en las que se abra ese debate, lo haré seguro porque creo que es mi responsabilidad".

El equipo del programa, tras despedir a Juan Lobato, bromea con la respuesta del colaborador: "Le han brillado los ojos". "Se le ha puesto a cara de Susana Díaz", afirma Risto Mejide.