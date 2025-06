Cuarto Milenio 29 JUN 2025 - 22:20h.

Álex Gómez-Marín es físico teórico y neurocientífico y ha visitado ‘Cuarto milenio’ para hablar de su experiencia cercana a la muerte

Gómez-Marín tuvo unos extraños “sueños” cuando estaba a punto de morir

Compartir







Álex Gómez-Marín es físico teórico y neurocientífico y ha visitado la nave del misterio por una razón que, a simple vista, podría estar muy alejada del marco científico al que ha dedicado su vida: su experiencia cerca a la muerte (ECM).

Álex le ha explicado a Iker que cuando comenzó a contar entre sus allegados lo que había vivido todo fue bien, pero que cuando quiso integrar sus vivencias en el entorno científico ahí la cosa empezó a complicarse:

“Mis colegas neurocientíficos creen que el cerebro solo es un órgano productivo que cuando muere lo hace también la mente. Cuando yo pongo encima de la mesa una nueva forma de ver el cerebro mis colegas comienzan a presentar resistencia, la ciencia no solo es teoría, también es ideología”.

Las ECM de este exitoso científico

Álex ha contado en ‘Cuarto milenio’ que una tarde de domingo se empezó a encontrar muy mal y que, ya en el hospital se dieron cuenta de que estaba teniendo algún tipo de sangrado interno:

“Me fui apagando poco a poco, al jueves siguiente yo ya noto que me estoy yendo, me noto como en una especie de sueño, de vigilia pero que era súper real, lo notaba y sentía todo perfectamente (…) En un momento en el que estoy solo en la habitación siento que aparezco en un poblado de piedra y de madera en el que empiezan a aparecer seres gigantes mitológicos preciosos, un oso con cabeza de león, un cocodrilo con fuego en su cabeza, todos ellos tenían fuego en la cabeza. Uno a uno van pasando por delante de mí y van inclinando su cabeza poniendo su fuego sobre mí, algo que yo he identificado como una especie de bendición”.

Álex ha explicado que, tras pararse frente a él, se van convirtiendo en alfombras voladoras que ponen rumbo a las montañas. Este sería solo el primero de los sueños vívidos que el científico tendría aquella semana.