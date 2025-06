Cuarto Milenio 23 JUN 2025 - 00:30h.

'Cuarto Milenio' aborda la vida más desconocida de Isaac Newton

Enrique García ahonda en el carácter introvertido de este genio

“Iker, Newton no era como tú te imaginabas porque, como todos los grandes que han cambiado el mundo, tenía otro perfil”. Estas fueron las palabras que Enrique García, vicerrector de Investigación de la Universidad Carlos III, le dijo un día a Iker Jiménez. Esto sembró la duda en el conductor de ‘La nave del misterio’, ansioso por querer saber más.

Es así como Enrique dibuja una figura de Isaac Newton como alguien que ha cambiado la historia de la humanidad, pero hay cosas que no se saben de él… o no son tan conocidas. Cuando nació, su padre ya había fallecido, su madre comenzó una relación con un pastor anglicano y dejó al niño al cuidado de sus abuelos. La madre tuvo tres hijos más, el pastor fallece y vuelven a vivir todos juntos (Isaac junto a su madre y hermanastros) cuando él tiene once años.

Newton ya tenía aquí un carácter introvertido y arisco y solía escribir en clave porque pensaba que nadie iba a ser tan inteligente como él para descifrarlo. Llegó a escribir en latín palabras bastante llamativas al lado de palabras como ‘padre’, ‘madre’ o ‘hermano’. Sin duda, ese rencor nació del hecho de sentirse abandonado por su madre. Enrique e Iker hablan de “una mente atormentada y privilegiada”.

Estaba aislado, jugaba con niñas a hacer maquetas y se peleaba con los niños. “Era un niño insoportable” que se llevaba con todo mal y fue enviado a la Universidad de Cambridge. Allí sigue siendo igual de introvertido. Solo le vieron reírse una vez. Tenía miedo a publicar sus estudios porque tenía miedo a la crítica.

Isaac Newton se interesó por la teología y la alquimia

Además, Newton se interesó por la teología y la alquimia. Le interesaba el estudio sobre cuándo llegaría el Anticristo y escribió sobre los errores de la Biblia, la Trinidad y la numerología: “Quería demostrar que Jesucristo no tenía carácter divino, que solo Dios lo tenía”. El interesante análisis, en el vídeo.