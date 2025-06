Miguel Salazar Madrid, 03 JUN 2025 - 22:22h.

A María José, concursante del programa, le llaman 'Taté' y algún nombre más...

Xuso Jones se queda flipando al descubrir la relación que une a una concursante y un viandante: ''No me has dicho nada''

Compartir







Xuso Jones se ha desplazado hasta un mercadillo de Alcalá de Henares para buscar a nuevos concursantes de 'Lo sabe, no lo sabe'. El momento en que el presentador ha llegado al sitio ha llenado a de alegría a los viandantes, que no han dudado en mostrarle su fiel seguimiento al concurso de Cuatro.

En un instante en que el televisivo se acercaba a diferentes puestos, ha dado con María José, una administrativa de 47 años que se ha prestado a concursar. Cuando Xuso Jones le ha preguntado cómo se llama, la mujer no sabía si se refería a su nombre real o con el que le conocen. "Soy 'Taté', que viene de María José", le decía.

Tras arrancar sus preguntas, el presentador no ha dudado en preguntarle por ese y otros apodos que tiene la concursante. "En mi familia siempre soy 'Taté', para los amigos 'Taté'", relataba. Además, cuenta una pequeña anécdota ligada a ese nombre. "De hecho el día de mi boda la familia de mi marido se enteró de cómo me llamaba porque solo me habían conocido como 'Taté'", agregaba.

'Taté' se ha llevado 3.000 euros en 'Lo sabe, no lo sabe'

Así que Xuso Jones no daba crédito con lo que estaba escuchando y ha decidido preguntarle si en el trabajo también es conocida bajo ese apodo. La concursante lo negaba entre risas. "¿Pero cuántos nombres tienes?", le cuestionaba el murciano, que alucinaba con lo que le contaba.

"En el trabajo soy 'Meri Joe'", compartía la mujer. El presentador apostillaba: "y yo soy 'Jones'". Ambos protagonizaban por tanto un momento de lo más divertido en pleno concurso. "Ese nombre es muy internacional", concluía el televisivo... Tras superar varias preguntas, 'Taté' ha logrado llevarse a su casa nada más y nada menos que 3.000 euros gracias a una mujer que aseguró que "Don Juan" es el apodo con el que es referido el padre del rey emérito y con el que también se conoce a los hombres que son seductores.